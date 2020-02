I 10 articoli più letti di Gennaio 2020: dal video intimo di Rita Rusic alla lite fra Taylor Mega e Barbara d’Urso

Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi ed il mese di gennaio a livello di trash ci ha regalato moltissime soddisfazioni. Ripercorriamolo con i 10 momenti migliori di gennaio 2020 con la lista dei 10 articoli più cliccati di BitchyF.it.

1) Rita Rusic si diverte in solitaria al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini fa il suo debutto su Canale 5 e dopo due settimane di permanenza nella casa, Rita Rusic viene beccata di notte a “grattarsi” dove non batte il sole.

2) Rodrigo Alves fa coming out: “Sono una donna”

Rodrigo Alves, noto a tutti come il Ken Umano, ha fatto comingt out dichiarando di essere una donna transessuale. Il suo ingresso a Live Non è la d’Urso sulle note di Shania Twain è già storia della tv.

3) Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle

La ballerina di Milly Carlucci le dice addio dopo 12 anni di onorato servizio. Ora punta ad altro.

4) Barbara d’Urso dice addio a Taylor Mega: “Mai più nelle mie trasmissioni”

Taylor Mega voleva annunciare il suo ritiro (momentaneo) dalla tv per dedicarsi ad altro, ma Barbara d’Urso l’anticipa sul tempo e le dà il ben servito: “Mai più nelle mie trasmissioni”.

5) Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero de Il Collegio se le dicono di tutti i colori

Litigata trash fra offese (e bestemmie) fra Claudia e Roberta de Il Collegio che si sono accusate a vicenda di copiarsi lo stile e le foto.

6) Il mistero di Luigi Favoloso

La mamma di Luigi Favoloso e Nina Moric annunciano la sparizione di Luigi Favoloso che si diverte a far perdere le tracce. Tutto ciò non ha senso.

7) Adele cambia stile di vita e dimagrisce

Dimenticate la “vecchia” Adele, perché la cantante negli ultimi mesi si è messa a dieta ed ha perso moltissimi kg. Le nuove foto hanno fatto il giro del web.

8) Bye bye Alessia Marcuzzi, a L’Isola dei Famosi arriva Ilary Blasi

Cambio di conduzione a L’Isola dei Famosi: per la sesta edizione di Canale Cinque arriverà Ilary Blasi.

9) Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip

Salvo non ha fatto in tempo ad entrare al GF Vip di Alfonso Signorini che dopo poco è stato costretto a lasciare il gioco: su lui l’accusa di aver usato frasi discutibili su alcune donne della casa.

10) Il Cantante Mascherato, vince Coniglio che è Teo Mammucari

Grande successo per la prima edizione de Il Cantante Mascherato che nel corso di quattro puntate ha ‘smascherato’ tutti i vip eleggendo il Coniglio (Teo Mammucari) vincitore.