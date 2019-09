Classifica delle 10 donne italiane che farebbero perdere la testa agli uomini sposati

Sono 10, sono belle, sono italiane e sono coloro che sarebbero in grado di far perdere la testa agli uomini sposati. Questa lista ovviamente non è stata stilata da un’Università, bensì dal sito Incontri Extraconiugali che ha messo nero su bianco 10 bellissime selezionate in base a pareri giornalistici, sondaggi, followers e commenti vari.

Ovviamente ora pretendo la medesima lista (scovata dal portale Vicolo Delle News) anche in versione maschile, giusto?



Classifica delle 10 donne italiane che sarebbero in grado di far perdere la testa agli uomini impegnati

1) Federica Nargi (ex Velina)

2) Taylor Mega (influencer)

3) Wanda Nara (moglie di..)

4) Melissa Satta (ex Velina)

5) Giulia De Lellis (influencer)

6) Belen Rodriguez (conduttrice)

7) Oriana Sabatini (modella)

8) Chiara Ferragni (imprenditrice digitale)

9) Francesca Cipriani (showgirl)

10) Diletta Leotta (conduttrice)