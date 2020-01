I 100 album e singoli più venduti in Italia nel 2019: da Lady Gaga a Ultimo

Puntuali come sempre, sono arrivate le classifiche Fimi degli album e dei singoli più venduti in Italia negli ultimi 12 mesi. Lo scorso luglio la Federazione Industria Musicale Italiana ha rilasciato le classifiche inerenti al primo semestre dell’anno, ma da allora qualcosa è cambiato, Mahmood ad esempio non è più in testa alla chart dei brani più ascoltati e comprati.

Dando una rapida occhiata alle due liste, è chiaro che il fenomeno dell’anno è indiscutibilmente Ultimo, che è presente con ben due dischi nella top 10 degli album e con 1 in quella dei singoli. Tiziano Ferro entra ai margini top 10 degli album con Accetto Miracoli e si ferma alla 9, ma questo solo perché il suo ultimo lavoro è uscito il 22 novembre, perché altrimenti avrebbe lottato per il primo posto.

Per la quota puttanpop c’è Lady Gaga alla 22 con A Star is Born, Ariana Grande alla 53 con Thank U Next e Madonna alla 67 con MadameX.

Top 10 dei dischi più venduti in Italia.

1. Colpa delle favole – Ultimo

2. Playlist live – Salmo

3. Machete Mixtape 4 – Machete

4. Peter Pan – Ultimo

5. Persona – Marracash

6. Start – Ligabue

7. Paranoia airlines – Fedez

8. Atlantico on tour – Marco Mengoni

9. Accetto miracoli – Tiziano Ferro

10. Bohemian Rhapsody (O.S.T.) – Queen

Top 10 dei singoli più venduti in Italia.

1. Una volta ancora – Fred De Palma feat. Ana Mena

2. È sempre bello – Coez

3. Calma (Remix) – Pedro Capó

4. Soldi – Mahmood

5. Calipso (with Dadust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles

6. Dove e quando – Benji & Fede

7. Con calma – Daddy Yankee feat. Snow

8. Per un milione – Boomdabash

9. Jambo – Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri

10. I tuoi particolari – Ultimo

