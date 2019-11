I 100 video musicali più belli del decennio – la classifica di Billboard (hanno bevuto?)

Dopo i 125 artisti più grandi di sempre, le popstar più premiate, gli album del secolo e i singoli italiani e stranieri migliori di questa decade, ecco anche i 100 video musicali più belli di questo decennio (secondo Billboard). Lana Del Rey, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna e Beyoncé, ci sono quasi tutte, ma come al solito mancano le due donne che hanno cambiato il mondo del puttanpop, Madonna e Britney Spears.

La vera follia però è che Katy Perry è presente solo con 1 video (quando ne ha sfornati almeno 5 che meriterebbero di stare in questa classifica) e Taylor Swift è alla 12esima posizione con Blank Space e non c’è traccia del suo video più bello di sempre e sicuramente il più bel video pop degli ultimi 10 anni: Look What You Made Me Do.

Adesso mi rivolgo a chi ha stilato questa classifica…



A questo punto preferisco la stessa classifica fatta però da BuzzFeed.

I 100 video musicali più belli del decennio secondo Billboard: la classifica completa.

100. Beastie Boys, “Make Some Noise” (dir. Adam Yauch, 2011)

99. Kiesza, “Hideaway” (dir. Blayre Ellestad, 2014)

98. Chance the Rapper, “Same Drugs” (dir. Jake Schreier, 2016)

97. Adele, “Hello” (dir. Xavier Dolan, 2015)

96. Tim McGraw, “Humble and Kind” (dir. Wes Edwards, 2016)

95. Nicky Jam and J Balvin, “X” (dir. Jessy Terrero, 2018)

94. Fidlar, “40 Oz on Repeat” (dir. Ryan Baxley, 2015)

93. Ed Sheeran, “Castle on the Hill” (dir. George Belfield, 2017)

92. Brothers Osborne, “It Ain’t My Fault” (dir. Wes Edwards and Ryan Silver, 2017)

91. Mark Ronson feat. Bruno Mars, “Uptown Funk!” (dir. Bruno Mars and Cameron Duddy, 2014)

90. Marina and the Diamonds, “How to Be a Heartbreaker” (dir. Marc & Ish, 2012)

89. Megan Thee Stallion, “Big Ole Freak” (dir. Munachi Osegbu, 2019)

88. Alex G, “Gretel” (dir. Zev Magasis, 2019)

87. Todd Terje, “Delorean Dynamite” (dir. Espen Friberg, 2014)

86. Bad Bunny, “Caro” (dir. Bad Bunny & Fernando Lugo, 2019)

85. Fiona Apple, “Every Single Night” (dir. Joseph Cahill, 2012)

84. Jonas Brothers, “Sucker” (dir. Anthony Mandler, 2019)

83. Beyoncé, “Countdown” (dir. Adria Petty, 2011)

82. Frank Ocean, “Pyramids” (dir. Nabil Elderkin, 2012)

81. Grimes, “Kill v. Maim” (dir. Claire Boucher & Mac Boucher, 2016)

80. Danny Brown, “Grown Up” (dir. Greg Brunkalla, 2012)

79. Scissor Sisters, “Let’s Have a Kiki” (dir. Vern Moen, 2012)

78. Solange feat. Sampha, “Don’t Touch My Hair” (dir. Solang & Alan Ferguson, 2016)

77. Avicii, “Silhouettes” (dir. David Dworsky, Niklas Johansson, & Victor Kökhler, 2012)

76. Jenny Hval, “Conceptual Romance” (dir. Zia Anger, 2016)

75. Lizzo, “Juice” (dir. Quinn Wilson, 2019)

74. Residente feat. Soko, “Descencuentro” (dir. Residente, 2017)

73. Cardi B, J Balvin & Bad Bunny, “I Like It” (dir. Elf Rivera, 2018)

72. Janelle Monae feat. Grimes, “Pynk” (dir. Emma Westenberg, 2018)

71. Pup, “DVP” (dir. Jeremy Schaulin-Rioux, 2016)

70. Charli XCX, “Boys” (dir. Charli XCX & Sarah McCoglan, 2017)

69. BTS, “Blood, Sweat and Tears” (dir. Choi Yongseek and Ko Yoojeong, 2016)

68. Kendrick Lamar, “i” (dir. Alexander Moors, 2014)

67. David Bowie, “Lazarus” (dir. Johan Renck, 2016)

66. Bruno Mars feat. Cardi B, “Finesse” (Remix) (dir. Bruno Mars & Florent Dechard, 2018)

65. SOPHIE, “It’s Okay to Cry” (dir. SOPHIE, 2017)

64. Skrillex, “First of the Year (Equinox)” (dir. Tony Truand, 2011)

63. Kvelertak, “1985” (dir. Fredrik S. Hana, 2014)

62. ANOHNI, “Drone Bomb Me” (dir. Nabil Elderkin, 2016)

61. A$AP Rocky, “Peso” (dir. Abteen Bagheri, 2011)

60. Mitski, “Your Best American Girl (dir. Zia Anger, 2016)

59. The Carters, “Apeshit” (dir. Ricky Saiz, 2018)

58. Ozuna, “Se Preparo” (dir. Nuno Gomes, 2017)

57. Troye Sivan, “My My My!” (dir. Grant Singer, 2018)

56. Nicki Minaj, “Stupid Hoe” (dir. Hype Williams, 2012)

55. Young Thug, “Wyclef Jean” (dir. Ryak Staake & Young Thug, 2017)

54. Best Coast, “Our Deal” (dir. Drew Barrymore, 2011)

53. Halsey, “Nightmare” (dir. Hannah Lux Davis, 2019)

52. Flying Lotus feat. Kendrick Lamar, “Never Catch Me” (dir. Hiro Murai, 2014)

51. Jay-Z, “The Story of O.J.” (dir. Jay-Z & Mark Romanek, 2017)

50. Juice WRLD, “Lucid Dreams” (dir. Cole Bennett, 2018)

49. Rosalía, “Malamente (Cap. 1: Augurio)” (dir. Canada, 2018)

48. Oneohtrixpointnever, “Boring Angel” (dir. John Michael Boling, 2016)

47. Beyoncé, “7/11” (dir. Beyoncé & Todd Taruso, 2014)

46. Bigbang, “Fantastic Baby” (dir. Seo Hyun-seung, 2012)

45. DJ Snake & Lil Jon, “Turn Down For What” (dir. Daniels, 2013)

44. fka Twigs, “Papi Pacify” (dir. Tom Beard & FKA twigs, 2013)

43. Rebecca Black, “Friday” (dir. Patrice Wilson & Clarence Jay, 2011)

42. Adele, “Rolling in the Deep” (dir. Sam Brown, 2010)

41. Dua Lipa, “New Rules” (dir. Henry Scholfield, 2017)

40. Gotye feat. Kimbra, “Somebody That I Used to Know” (dir. Natasha Pincus, 2011)

39. Justin Bieber, “Sorry” (dir. Parris Goebel, 2015)

38. Toby Keith, “Red Solo Cup” (dir. Michael Salomon, 2011)

37. Drake, “Hotline Bling” (dir. Director X, 2015)

36. Kesha, “Blow” (dir. Chris Marrs Piliero, 2011)

35. Jay Rock, Kendrick Lamar, Future & James Blake, “King’s Dead” (dir. Dave Free & Jack Begert, 2018)

34. Carlos Vives, “La Tierra del Olvido” (dir. Carlos Vives, 2015)

33. Kanye West feat. Pusha T, “Runaway” (dir. Kanye West, 2010)

32. Carly Rae Jepsen, “Call Me Maybe” (dir. Ben Knecktel, 2012)

31. Azealia Banks, “212” (dir. Vincent Tsang, 2011)

30. Orange Caramel, “My Copycat” (dir. Digipedi, 2014)

29. Perfume Genius, “Queen” (dir. Cody Critcheloe, 2014)

28. Bobby Shmurda, “Hot N—a” (dir. MainE FeTTi, 2014)

27. Miley Cyrus, “We Can’t Stop” (dir. Diane Martel, 2013)

26. Iggy Azalea feat. Charli XCX, “Fancy” (dir. Director X, 2014)

25. Robyn, “Call Your Girlfriend” (dir. Max Vitali, 2011)

24. Ciara, “Body Party” (dir. Director X, 2013)

23. DaBaby, “BOP” (dir. Reel Goats, 2019)

22. Taylor Swift, “Blank Space” (dir. Joseph Kahn, 2014)

21. Katy Perry feat. Snoop Dogg, “California Gurls” (dir. Matthew Cullen, 2010)

20. Billie Eilish, “Bad Guy” (dir. Dave Meyers, 2019)

19. Ariana Grande, “Thank U, Next” (dir. Hannah Lux Davis, 2018)

18. Travis Scott, “Sicko Mode” (dir. Dave Meyers & Travis Scott, 2018)

17. Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito” (dir. Carlos Peréz, 2017)

16. Drake, “Nice For What” (dir. Karena Evans, 2018)

15. Tierra Whack, “Whack World” (dir. Thibaut Duverneix and Mathieu Leger, 2018)

14. Childish Gambino, “This Is America” (dir. Hiro Murai, 2018)

13. Nicki Minaj, “Anaconda” (dir. Colin Tilley, 2014)

12. Tyler, the Creator, “Yonkers” (dir. Wolf Haley, 2011)

11. Lana Del Rey, “National Anthem” (dir. Anthony Mandler, 2012)

10. Sia, “Chandelier” (dir. Sia & Daniel Askill)

9. 21 Savage feat .J. Cole, “A Lot” (dir. Aisultan Seitov, 2019)

8. Kendrick Lamar, “King Kunta” (dir. Director X, 2015)

7. Psy, “Gangnam Style” (dir. Cho Soo-Hyun, 2012)

6. Drake, “HYFR (Hell Ya F–king Rich)” (dir. Director X, 2012)

5. Lady Gaga feat. Beyoncé, “Telephone” (dir. Jonas Akerlund, 2010)

4. Kanye West & Jay-Z feat. Otis Redding, “Otis” (dir. Spike Jonze, 2011)

3. Rihanna feat. Calvin Harris, “We Found Love” (dir. Melina Matsoukas, 2011)

2. M.I.A., “Bad Girls” (dir. Romain Gavras, 2012)

1. Beyoncé, “Formation” (dir. Melina Matsoukas, 2016)

Fonte: Billboard