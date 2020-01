I 20 programmi (fiction comprese) più visti del 2019: Rai batte Mediaset

Qualche giorno fa il portale Novella 2000 ha stilato la classifica dei 10 programmi d’intrattenimento più di successo del 2019 ed oggi il sito televisivo CheTvFa ha risposto stilando la lista dei 20 programmi (fiction comprese) più visti degli ultimi 12 mesi.

In questo caso è Mamma Rai a farla da padrona piazzando in classifica ben 18 programmi su 20: gli unici due successi di Mediaset sono stati C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales di Maria De Filippi.

Ovviamente i vari successi della Rai sono in prevalenza fiction: da Il Commissario Montalbano a La Compagnia del Cigno fino a Pezzi Unici.