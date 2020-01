Il 2019 ha rilanciato un trend del passato che è stato approvato da Chiara Ferragni

Se dico “scrunchie” non sto riportando una parolaccia o un vocabolo inventato da Gretchen Wieners di Mean Girls, ma sto chiamando per nome quei fermacoda in tessuto vistoso (decisamente pacchiani) che portavano le nostre mamme negli anni Ottanta.



Gli scrunchie andavano di moda fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, tant’è che in in una puntata di Sex And The City Sarah Jessica Parker fece addirittura un intero monologo su loro etichettandoli come “superati”.

L’anno scorso sono però tornati in voga diventando un vero must have:

Visualizza questo post su Instagram Matchy matchy!! Today was awesome 😎 Un post condiviso da RITA ORA (@ritaora) in data: 9 Dic 2017 alle ore 3:01 PST

Visualizza questo post su Instagram pre-cardi lunchin 🌭🍋🌵 Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 16 Apr 2018 alle ore 3:05 PDT

Visualizza questo post su Instagram 2️⃣ Un post condiviso da Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) in data: 24 Apr 2018 alle ore 5:18 PDT

E finalmente nel 2020 sono stati consacrati anche dall’unica imprenditrice digitale che tutti noi conosciamo: Chiara Ferragni.

SGHICIO!