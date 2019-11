Tu Si Que Vales, un concorrente canta la canzone di Gerry Scotti e lui si emoziona

Gerry Scotti negli anni Ottanta ha inciso un singolo musicale super trash dal titolo Smile ed un concorrente – tale Gino Simeone – lo ha cantato durante la sesta puntata di Tu Si Que Vales.

Purtroppo la performance non è stata granché (tant’è che il pubblico lo ha bocciato ed è entrato di diritto nella Scuderia Scotti), ma l’esibizione ha comunque fatto commuovere il conduttore di Caduta Libera che si è alzato per abbracciarlo.

“Vado ad abbracciarlo, mi sono emozionato […] All’epoca avevamo tutti e due i capelli! Questo è stato un 45 giri che abbiamo dato in beneficenza per la nascita del Telefono Azzurro che poi ne ha fatta di strada da quel momento! Io me lo ricordo come se fosse ieri: andavamo a fare le serate con Deejay Television, facevo il “maranza” che urlava “Su le maniche, giù le maniche”, quelle robe lì. Guidavo io la macchina, eravamo in quattro per risparmiare. Eravamo dalle parti di Bari, partiti da Milano, era l’una e mezza di pomeriggio e sentivamo l’hit parade: al terzo posto, Michael Jackson, e tutti dicevano “Alza, alza”, al secondo posto, George Michael e tutti “Alza, alza”, al primo posto, Gerry Scotti, e tutti “Abbassa, abbassa!”. Correva l’anno 1987″.