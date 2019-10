30 anni fa si è celebrata la prima unione gay della storia

La Danimarca, infatti, è stata la prima nazione in tutto il mondo a far unire civilmente una coppia gay: già nel 1933 era stata depenalizzata l’omosessualità fra i reati, nel 1948 è nata la prima associazione LGBT danese, nel 2010 hanno aperto alle adozioni, mentre nel 2012 hanno ufficialmente equiparato il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale, dando addirittura la possibilità ai gay di sposarsi in Chiesa.

E’ stata la Danimarca, infatti, a fare da apri pista ai diritti civili europei: dopo lei altri 15 stati dell’Europa hanno approvato il matrimonio ugualitario (fra cui Regno Unito, Austria, Finlandia, Germania, Malta, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Svezia, Spagna, Belgio, Olanda, Irlanda), mentre altrettanti hanno legalizzato le unioni civili, fra cui il nostro paese.