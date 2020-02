Aaron Carter sbarca su OnlyFans e pubblica diverse foto intime

Mentre in Italia i personaggi in declino organizzano paparazzate farlocche elemosinando articoli e ospitate in tv, negli Stati Uniti e soprattutto nel Regno Unito i vip dimenticati da Dio preferiscono raccimolare due spicci in altri modi. Ex star dei reality, modellini e cantanti senza contratto solitamente sbarcano senza troppi problemi su OnlyFans e fanno i big money (con la giusta quantità di fan arrivano a guadagnare decine di migliaia di sterline/dollari al mese). L’ultimo vip ad aver aperto un account su OnlyFans è stato Aaron Carter (insieme alla sua fidanzata) e l’ha annunciato qualche giorno fa su Twitter. Il fratellino di Nick Carter ha già caricato 10 foto e 2 video intimi (potete vedere qualcosa su Bitchy X), l’iscrizione fissata dal cantante è di 26$ al mese, cifra nettamente più alta della media.

Chissà che prima o poi anche quel belloccio di Liam Payne non segua le orme di Aaron Carter. I fan dell’ex cantante degli One Direction gli hanno chiesto in massa di aprire un account sul social network per adulti, soprattutto alla luce del disastroso flop del suo ultimo album.

Find out why we are the top 1 on @OnlyFans https://t.co/u6YyaVxKnK subscribe now 🤫😬 pic.twitter.com/W45EMJgmmC — Aaroncarter (@aaroncarter) February 23, 2020