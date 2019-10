“Aboliremo la legge contro l’omofobia in Emilia” – Lega (Nord), parla un consigliere regionale

Lo scorso luglio (GRAZIE AL PD, SINISTRA ITALIANA E AL MOVIMENTO 5 STELLE) in Emilia Romagna è passata la legge contro l’omofobia. I partiti di centro destra si sono opposti con tutte le loro forze.

Dopo ben 7.159 votazioni e tutti gli emendamenti proposti da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia (fra cui quello choc, che paragonava l’omosessualità alla pedofilia) la legge è diventata realtà.

Adesso però c’è già chi vorrebbe cancellarla. E chi sarà? Un esponente del PD? Uno del Movimento 5 Stelle?



Si tratta di Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega (NORD) in Emilia-Romagna. L’uomo ospite a Talk 24 su Teleromagna ha dichiarato che la legge contro l’omofobia verrà abolita.

“Assolutamente si, le legge sull’omofobia la aboliremo. Perché la aboliremo? Non possiamo riconoscere dei diritti a persone che comunque hanno già dei diritti. E’ stata una legge che ha dato un qualcosa che già c’è. Non era necessario istituire una legge sull’omofobia per rimarcare alcune questioni legate agli omosessuali. I diritti le persone ce li hanno di qualsiasi tipo di orientamento sessuale. I diritti le persone ce li hanno. Questa è stata una legge marchetta per loro. Punto. Non era necessaria”.

Io che penso al masochismo di lesbiche, bisessuali, gay e trans (ma anche meridionali) che idolatrano il food blogger Capitan Coniglio…



Shade a parte, giuro che non ho mai capito se questi politici davvero non comprendono, oppure se fingono di non afferrare il concetto per parlare alla pancia del loro elettorato ignorante, razzista e omofobo.

Vediamo di chiarire i loro dubbi.

Se un etero viene coinvolto in una rissa con un ragazzo gay e i motivi non riguardano l’orientamento sessuale di quest’ultimo, non viene scomodata la legge dell’Emilia Romagna. Se l’etero aggredisce, deride, discrimina il ragazzo gay in quanto omosessuale, allora la legge viene applicata.

Perché quindi non c’è una legge contro l’eterofobia? Perché gli etero non vengono picchiati per strada e non finiscono in ospedale in quanto etero.

Dobbiamo spiegarlo con i fumetti per farlo capire a questi politici di destra? Oppure preferiscono leggerlo con font di altro tipo?..