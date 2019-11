Achille Lauro, 1990: ecco il video ufficiale

Achille Lauro fra La Bouche, Britney Spears e le Spice Girls.

Non esiste niente di più bello.

Achille Lauro | 1990 | Testo

Lei vuole perdersi

Lei dal cuore di pezza (sì)

Dice: ”strappalo ed incendiami”

Questo amore è farsi a pezzi sì

Come amarsi fosse possedere te

O fosse avere

O sia ossessione per te

Fosse morire con me su un cabriolet

Dolci sofà

Stanze di hotel

Darararirararara

Darararirararara

Darararirarararararira

Dararirarararara

Darararirarararararara

Darararirarararararara

Darararirarararararara

Darararirarirarira

Non chiamarlo amore, non chiamarlo tradimento

Non chiamarlo passione, non chiamarlo neanche sesso

Non chiamarlo delusione, ma non chiamarlo sentimento

Non chiamarmi amore, non ti richiamerò, prometto

Non la chiamo confusione, tu non lo chiamerai sospetto

Non la chiamerò oppressione, tu non lo chiamerai disprezzo

Non chiamarla esitazione, non lo chiamerò dispetto

Non lo chiamerò rancore, ma non chiamarlo fallimento

Darararirararara

Darararirararara

Darararirarararararira

Dararirarararara

Darararirarararararara

Darararirarararararara

Darararirarararararara

Darararirarirarira

Io no, io no, io no

Io no, io no

Io non dirò che muoio, no

Per lei, io no

Per lei, io no

Io non dirò che muoio, no

Darararirarararararara

Darararirarararararara

Che morirò

Darararirarararararara

Darararirarirarira

Sì è solo una poesia per te

Non sai niente di me

L’inferno che è in me

Non c’è amore, non c’è fine, non ci sei

Che poi è solo quello che per te vorrei

Nananananinanana