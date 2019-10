Achille Lauro cita Britney Spears nella cover del nuovo singolo

Achille Lauro a livello d’immagine da quando si è affidato a Nicolò Cerioni non sta sbagliando un colpo e la cover del suo nuovo singolo, 1990, è la dimostrazione.

Il brano uscirà esattamente fra una settimana (venerdì 25 ottobre) e la copertina è un chiaro omaggio alla ‘vecchia’ Britney Spears di Oops I Did It Again in uno scatto realizzato da David LaChapelle (che finì successivamente sulla cover di Rolling Stone).

1990 oltre ad essere il titolo del singolo è anche il titolo dell’album, annunciato da Achille Lauro come un omaggio alla musica dance di quel decennio. Insomma, l’omaggio a Britney è solo l’inizio. Non vedo l’ora.

Sono nato nel ‘90.

Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico.

Erano gli anni delle boy band, la musica dance anni ‘90 dominava i dancefloor di tutto il mondo, con quel suo sound inconfondibile e quel suo spirito libero ed euforico, emblema di una giovinezza spensierata. Erano gli anni in cui sono comparsi i ‪Daft Punk, Corona, gli ‪Eiffel 65 e Gigi D’Agostino solo per citarne alcuni. Alla fine del 2017, dopo aver scritto Rolls Royce e quasi l’intero album 1969, i ricordi d’infanzia e della mia adolescenza mi hanno portato alla mente le sonorità anni ‘90 e la musica dance. È così che a gennaio 2018 abbiamo buttato giù il primo brano ispirato a ‪La Bouche.

Da lì il passo è stato breve e abbiamo iniziato a scrivere la musica che ascolterete nel futuro disco, chiaramente rivista a mio modo ed in chiave estremamente intima e autoriale.

Cosa vi sto svelando?

“1990” sta arrivando.

Il prossimo passo mi vedrà volare negli U.S.A. per completare questo lavoro che mi auguro possa piacervi tanto quanto Rolls Royce.

Intanto un’anteprima del nuovo mood ve la svelerò durante questo tour. Spero ci sarete e che mi accompagnerete anche in questa nuova prova.

Spero di non deludervi.

Ecco le foto a paragone: