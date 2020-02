Achille Lauro diventa Gesù ed Elena D’Amario la Madonna: Laura Pausini commenta La Pietà vivente

Dopo San Francesco, Elisabetta I, David Bowie e la Marchesa Luisa Casati Stampa, adesso Achille Lauro è diventato Gesù. In un video pubblicato ieri sera il cantante di Me Ne Frego ed Elena D’Amario (ballerina professionista di Amici) hanno ricreato La Pietà di Michelangelo. La clip è accompagnata da una didascalia che lascia pensare che oggi sapremo qualcosa in più sull’Immortale Tour.

“Il mio tempo è compiuto.

Quello che sono stato non sarò più.

Quello che ero morirà con me.

Ho vissuto chiedendo aiuto attraverso le mie preghiere.

Le mie preghiere sono diventate poesie.

Le mie poesie sono diventate canzoni.

Le mie canzoni sono diventate opere che, come passi di un vangelo, inneggiano all’essere liberi.

Non è più tempo di sopravvivere come una volta.

È tempo di morire ora per rinascere in una nuova identità.

Il mio alter ego o il mio vero Io.

Il mio peggior nemico.

Il mio miglior amico.

Colui che già una volta mi ha chiesto aiuto.

Colui nel quale invece ho trovato la mia salvezza.

Oggi rinasce con me.

Gli ho fatto una croce in fronte perché dio è stato buono con noi.

L’ho ricoperto di glitter, perché tornasse a splendere di luce propria.

Gli ho ripetuto quelle vecchie parole:

“Dio disse: è il momento di risorgere su questo palco’”.

ACHILLE IDOL – IMMORTALE.

IL TOUR”.

Finalmente anche un artista italiano osa e ci regala un progetto ben curato. Look stravaganti, baci gay, performance controverse e video ai limiti della blasfemia, nulla che in USA le nostre puttanpop non abbiano già fatto 20, 30 anni fa, ma se penso al panorama pop italiano attuale mi commuovo.

Finalmente, ca**o.



Achille Lauro è Gesù: il video.

Il post è piaciuto anche a Laura Pausini, che ha commentato: “My lovely Lauro. Noi siamo i Lauri, solo noi. Dal primo giorno sono una fan”.