Achille Lauro, Me Ne Frego: ecco finalmente il video ufficiale

Achille Lauro c’ha messo circa un mese prima di pubblicare il video di Me Ne Frego, brano con cui ha partecipato al 70^ Festival di Sanremo, ma alla fine lo ha fatto ed a giudicare da ciò che ho visto direi che l’attesa ne è valsa la pena.

Bellissimo.

Achille Lauro | Me Ne Frego | Testo

Sì, noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui, noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi, sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Oh, sì, sì, ci son cascato di nuovo

Tu sei mia, tu sei tu, tu sei più

Già lo so, che poi lì

Che non so più poi chi trovo

Chi trovo

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui, fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Oh, sì, sì, me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia, me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me ché ci credo

‘St’amore è panna montata al veleno

Oh sì, è instabile, fragile

È una strega, solo favole, favole

A far la scema, è abile, agile

Quel modo insospettabile

O mio Dio sì, lei

Che dice a me voglio te

Ma vuole quello che non sa di sé

Dai, vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Sì perché per un capriccio

Lo sai che è così

Non si può, non si può, come no

Non mi sfiora nemmeno

Oh, sì, sì, me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì, sono ubriaco ed annego

O sì, me ne frego davvero

Sì, me ne frego

Prenditi gioco di me ché ci credo

‘St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca di un bacio che poi le darò

Io sempre in cerca di quello che ho perso

Perdendo le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te che non so

Così mi prendo anche un piccolo pezzo di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì, sono ubriaco ed annego

O sì, me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me ché ci credo

‘St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora