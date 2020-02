Achille Lauro sfoggia nuovi look: “Oltre il maschile e il femminile, un inno alla pansessualità” (VIDEO)

Stamani Achille Lauro si è mostrato in versione Gesù ed ha annunciato una novità, che è appena arrivata. Il cantante di Me Ne Frego ha pubblicato le date del suo Immortale Tour, accompagnate un video nel quale sfoggia diversi look.

“ACHILLE IDOL – IMMORTALE”:icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam.

Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità.”

Le date del tour di Achille Lauro.

17 Ottobre – Milano, Lorenzini District

19 Ottobre – Venaria (TO), Teatro della Concordia

22 Ottobre – Cesena, Nuovo Carisport

24 Ottobre – Napoli, Casa della Musica

28 Ottobre – Firenze, Tuscany Hall

30 Ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

31 Ottobre – Roma, Palazzo dello Sport