Achille Lauro, online il nuovo video 16 Marzo con Benedetta Porcaroli

E’ l’attrice romana Benedetta Porcaroli (già vista nella serie Baby di Netflix) la protagonista del video 16 Marzo di Achille Lauro, nuovo singolo dopo la hit Me Ne Frego proposta all’ultimo Festival di Sanremo.

Mi sembra superfluo sottolineare come Achille Lauro avrebbe vinto a mani basse se avesse presentato all’Ariston questo brano.

Achille Lauro | 16 Marzo | Testo

Te nei vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente

Più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto

Ho capito già te ne stai andando

Dici “Tanto ormai per te non piango più, fallo te”

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono e non si può

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro uguale a me

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo, oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Me ne vado come fossi pazzo

Sì, pazzo di te

Me ne vado perché un po’ ne ho voglia

Un po’ perché

Perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più, come me

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo, oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Il 16 marzo

Visualizza questo post su Instagram 16 Marzo, il Video fuori ora 💄 @achilleidol Un post condiviso da Benedetta Porcaroli (@bennipi) in data: 16 Apr 2020 alle ore 1:57 PDT