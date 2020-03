Achille Lauro in questo periodo complicato racconta cose di lui che non conosciamo

Molti artisti e influencer in questo periodo complicato fanno dirette Instagram, cercano in modi diversi di coinvolgere i loro follower e così sta facendo anche Achille Lauro. Il protagonista del Festival di Sanremo 2021 ha deciso di raccontare cose di lui che nessuno sa e lo farà ogni giorno attraverso dei post Instagram.

“E’ un momento particolare per le nostre vite,

ma quello che sta accadendo per assurdo potrebbe renderci speciali.

Fermarsi può aiutarci ad avere più tempo per noi stessi.

Ho deciso di fare una cosa diversa dal solito e di condividerla con voi. Voglio provare a spiegare lo stretto legame

che esiste tra passione e successo.

Racconterò una parte di me che nessuno, se non il mio team o i miei partner lavorativi conoscono.

Lo farò condividendo ogni giorno piccoli capitoli che, oltre a far comprendere meglio la mia storia, spero possano motivare qualcuno a sfruttare il proprio tempo al meglio per creare un percorso di successo”.