Adara rompe il silenzio e attacca Gianmarco dopo il bacio negato

Continua la storia infinita tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini. Dopo che il fratello di Luca le ha negato un bacio in diretta durante la reunion del Gran Hermano Vip, la bella spagnola ha attaccato il suo ex coinquilino.

“Non avrei mai immaginato la quantità di bugie che lui ha detto su di me mentre ero nella casa. Mi sembra che questo ragazzo si sia preso gioco di me. Lui è stato un egoista. Ho anche provato a parlargli in privato, ma è quasi impossibile.

L’ho chiamato e richiamato, ma lui non mi ha risposto. Gli ho scritto su Instagram e ho detto “ma rispondimi”, ma nulla per ora”.

Non sono un fan di Gianmarco, ma cosa si aspettava Adara? Solo una settimana fa la Molinero ha detto di essersi pentita di aver baciato Onestini.



Adara Molinero: le dichiarazioni su Gianmarco e Hugo (il suo ex).

“Sono pentita di essermi baciata dentro la Casa. Ho fatto del male a Hugo. Ho parlato molto poco al telefono con Hugo e gli ho chiesto come stava. Mi ha detto che stava molto molto molto male e io gli ho detto: “Credo che sia meglio parlare di persona“. E lo faremo domani. Chiedo scusa per il dolore che gli ho arrecato. Adesso ho bisogno di parlare con Hugo e chiarire tutto.

Se penso a Gianmarco? Una storia con lui? Non lo so, non so proprio se accadrà. Io adesso sono molto concentrata sul mio bambino, voglio stare con lui ed è quello che mi preoccupa di più in questo momento”.

