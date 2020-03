Adara e Gianmarco lasciano commenti al vetriolo contro Ivana e Hugo

Ad Adara Molinero e Gianmarco Onestini ancora non è andato giù il fatto che Ivana Icardi e Hugo Sierra (i loro rispettivi ex) abbiano amoreggiato a Supervivientes, versione iberica de L’Isola dei Famosi.

Durante l’ultima puntata settimanale andata in onda, infatti, c’è stata una doppia eliminazione che ha visto i due piccioncini finire in quella che è l’Ultima Spiaggia che accoglie tutti i concorrenti eliminati.

I due ora vivranno lì insieme agli altri in attesa di scoprire quale concorrente eliminato sarà scelto dal televoto per tornare in gioco, quel che è certo è che Adara – commentando la puntata su Twitter – si è lasciata andare a dei messaggi poco carini nei confronti dell’argentina.

Il primo è questo, dove sostanzialmente dice di addormentarsi ogni volta che Ivana parla.

Ahora en serio… No se que me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormida 😴 https://t.co/TZ1FjGc66O — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 19, 2020

Mentre il secondo è quest’altro, dove parla di orgasmo multiplo nel momento dell’eliminazione della Icardi.

Como salga expulsada Ivana creo que voy a tener un orgasmo múltiple #SVGala5 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 19, 2020

Anche Gianmarco Onestini non è stato da meno e sempre su Twitter ha prima attacco Hugo Sierra (dicendo che ha zero personalità e che nessuno lo vuole imitare), successivamente – rivolgendosi al pubblico di Supervivientes – si è detto felice che “il nonno di Heidi e il parassita” non sono riusciti ad ingannarli. Anche qua l’allusione ovviamente era ad Hugo ed Ivana.