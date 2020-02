Adara e Gianmarco commentano il bacio fra Ivana e Hugo e volano parole grosse

La nuova edizione di Supervivientes è partita col botto perché durante la quarta notte Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono scambiati il primo bacio a favore di telecamere.

Hugo Sierra (che è stato tradito e lasciato in diretta tv durante il Gran Hermano Vip dalla madre di suo figlio Adara Molinero, che si era innamorata di Gianmarco Onestini), si è così “vendicato” di quelle corna baciando Ivana Icardi, approdata in Honduras in qualità di “ex fidanzata di Gianamrco”.

Ovviamente noi sappiamo che Gianmarco ed Ivana non sono mai stati fidanzati, ma in Spagna credono che i due abbiamo avuto un flirt durante il Grande Fratello di Barbara d’Urso e la sorellina di Icardi non ha fatto niente per non farglielo credere. Anzi.

Durante una puntata di Supervivientes, Adara Molinero ha però messo i puntini sulle i:

“Mi sembra ridicola questa vicinanza tra i due. Vogliono farci ingelosire, ma non ci riusciranno. Tutto quello che Ivana ha raccontato sulla sua storia con Gianmarco è falso. È successo nei suoi sogni. Le sarebbe piaciuto, però non è successo”.

Più dura la reazione di Gianmarco Onestini su Twitter:

“Dicono che a Carnevale ogni scherzo vale, ma non sono passati neanche quattro giorni e devo vedere questa pagliacciata?”

W il trash spagnolo.