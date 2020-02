Adara e Gianmarco continuano la soap opera: i loro ex si baciano a Supervivientes

Sembrava incredibile, ma è successo davvero: Hugo Sierra ed Ivana Icardi (rispettivamente gli ex di Adara Molinero e Gianmarco Onestini) si sono baciati a Supervivientes sotto gli occhi della madre di Adara, anch’essa concorrente nonché nonna del figlio di Hugo, avuto meno di un anno fa proprio da Adara (che lo ha tradito in diretta tv al Gran Hermano Vip con Gianmarco Onestini).

No, non è una puntata di Beautiful ma il nuovo dramma iberico che da mesi sta tenendo banco in ben tre reality show: Gran Hermano Vip, El Tiempo Del Descuento ed ora Supervivientes. E se i primi due reality sono stati vinti rispettivamente da Adara e Gianmarco, il terzo ora sembrerebbe essere catalizzato da Hugo e Ivana che hanno limonato a sorpresa la scorsa notte.

Un avvicinamento sospetto che ha già fatto gridare ‘business’ da tutti i pori ma che ha consentito a Telecinco ascolti stellari e interesse altissimo.