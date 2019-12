Grande Fratello Vip Spagna: Adara tenta di baciare Gianmarco, che si scansa e la lascia definitivamente (VIDEO)

Il tira e molla fra Adara Molinero e Gianmarco Onestini continua anche a Grande Fratello Vip concluso. Se una settimana fa Adara aveva preso le distanze da Gianmarco ripensando all’ex fidanzato, questa volta è stato Gianmarco a decidere di lasciare definitivamente la spagnola.

Come spiegato su Instagram da Onestini, infatti, questo triangolo fra lui, lei e l’ex gli ha “leso la dignità”, motivo per cui quando Adara ha tentato di baciarlo durante la reunion del Gran Hermano Vip, Gianmarco si è scansato.

“Sono pentita di essermi baciata dentro la Casa. Ho fatto del male a Hugo. Ho parlato molto poco al telefono con Hugo e gli ho chiesto come stava. Mi ha detto che stava molto molto molto male e io gli ho detto: “Credo che sia meglio parlare di persona“. E lo faremo domani. Chiedo scusa per il dolore che gli ho arrecato. L’ho rispettato e ho cercato di evitare che accadesse quello che è accaduto, ma non sono riuscita a fare più di così. La verità è che ho sofferto molto dal momento in cui sono andata nel confessionale a dire che mi ero innamorata di Gianmarco. Non volevo che accadesse, ma non ho potuto evitarlo. Non volevo succedesse, ma è il Grande Fratello Vip. Adesso ho bisogno di parlare con Hugo e chiarire tutto.

Se penso a Gianmarco? Una storia con lui? Non lo so, non so proprio se accadrà. Io adesso sono molto concentrata sul mio bambino, voglio stare con lui ed è quello che mi preoccupa di più in questo momento”.