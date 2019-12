Adara Molinero lascia il padre di sua figlia per Gianmarco Onestini e vince il Gran Hermano Vip

Alla fine è stata proprio Adara Molinero a vincere la settima edizione del Gran Hermano Vip chiusa dopo 100 giorni di reclusione. Al secondo posto si è classificata Alba Carillo (arrivata seconda anche a Supervivientes nel 2017), mentre al terzo posto la conduttrice Mila Ximenez (arrivata terza anche a Supervivientes nel 2016).

Modella ed influencer, Adara è diventata famosa in Spagna per aver partecipato ad un’edizione classica del Gran Hermano arrivando ad un passo dalla finale. Entrata al Gran Hermano Vip felicemente fidanzata con il padre di sua figlia nata sei mesi prima, Adara nel bel mezzo del gioco ha perso la testa per Gianmarco Onestini.

Quando Gianmarco è stato eliminato dal gioco, Adara ha chiesto di rivedere il padre di sua figlia e dopo un confronto l’ha baciato in diretta televisiva. Inizialmente, quindi, sembrava che la modella volesse tornare con l’ex compagno ma dopo pochi giorni ha cambiato di nuovo idea esprimendo la sua preferenza per Onestini.

La sera della finale Adara ha incontrato Gianmarco ed i due si sono dichiarati il proprio amore.

…e vissero felici e contenti.