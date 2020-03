Le spagnole minacciano di querelarsi: è scontro fra Adara e Violeta (per colpa di Gianmarco Onestini)

Sembravano due soap opera trash destinate a non incontrarsi mai, invece i due treni Adara Molinaro e Violeta Mangrinan si sono scontrati regalandoci una perla no-sense causata (inconsapevolmente?) da Gianmarco Onestini.

Come già sappiamo, infatti, Gianmarco Onestini ha lasciato Adara Molinero dopo aver scoperto dei presunti tradimenti di lei e questo avrebbe spinto Violeta ad ironizzare un po’ sulla vicenda.

Cosa abbia detto / fatto la Mangrinan non ci è dato saperlo, dato che lei nega di aver mai parlato o alluso a Gianmarco, nonostante le minacce dirette da parte di Adara che l’accusa del contrario.

Violeta ha inizialmente risposto: “Eh? Che ti è preso?” per poi specificare poco dopo:

“Non ho mai parlato di Gianmarco nella mia vita, né so di che mi state parlando, l’unica cosa che so di questa coppietta “felice” è che hanno fatto Stories su lnstagram imitandomi, sembra che si annoiassero abbastanza, ovviamente non ho risposto, né so nulla di loro né mi interessano”.