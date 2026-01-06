Addio alla Ferrari, ora è ufficiale la svolta Leclerc Hamilton | Cambia tutto in Formula 1

Il mondo della Formula 1 è già proiettato verso il Mondiale 2026, con l’inaugurazione fissata per l’8 marzo in Australia. Le aspettative sono altissime, soprattutto dopo un 2025 che ha visto le McLaren dimostrare una velocità e un’affidabilità sorprendenti, mentre Max Verstappen si è confermato l’uomo da battere, vincitore di quattro Mondiali consecutivi e autore di una rimonta pazzesca. In questo scenario competitivo, anche in casa Ferrari l’attività è frenetica.

Maranello è alacremente al lavoro per colmare il divario dalle scuderie di punta e punta su un rilancio significativo, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati a invertire la rotta dopo il deludente risultato ottenuto l’anno precedente. È proprio in questo contesto di preparazione intensa e di speranza per il futuro che arriva un annuncio ufficiale che ha colto molti di sorpresa: la Ferrari ha comunicato la separazione da Zhou Guanyu. Un addio inatteso che, pur riguardando la figura di terza guida, apre a riflessioni sulle future strategie del team e sulle dinamiche interne che potrebbero influenzare i piloti di punta e l’intera struttura del Cavallino Rampante.

Zhou Guanyu lascia Maranello: i dettagli dell’addio La notizia della partenza di Zhou Guanyu dalla Scuderia Ferrari è stata ufficializzata tramite un comunicato apparso sui canali social del team, confermando la fine di un rapporto che lo ha visto coinvolto come terza guida per l’intera scorsa stagione. Il pilota cinese, classe ’99, ha ricoperto un ruolo importante dietro le quinte, contribuendo al lavoro di sviluppo e simulazione, fondamentale per testare nuove configurazioni e raccogliere dati preziosi. La Ferrari, nel salutare Zhou, ha espresso profonda gratitudine per il suo apporto professionale e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della sua carriera nel motorsport. Questa mossa, seppur riguardante un ruolo che non lo vedeva in pista nelle gare ufficiali, non è priva di significato nel complesso scacchiere della Formula 1. Zhou, giovane talento con esperienza nel circus, è ora alla ricerca di una nuova sistemazione che gli permetta di continuare a crescere professionalmente. Gli indizi principali lo vedono diretto verso la scuderia Cadillac, dove potrebbe assumere la posizione di pilota di riserva al fianco di figure esperte come Sergio Perez e Valtteri Bottas. Un cambiamento che, pur non stravolgendo immediatamente la griglia di partenza, riflette la costante evoluzione e i movimenti dietro le quinte che caratterizzano il motorsport di alto livello, sempre alla ricerca del giusto equilibrio e delle migliori risorse.