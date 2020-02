Adele: “Il mio nuovo album uscirà a settembre” (VIDEO)

A 5 anni da ’25’ arriva finalmente una notizia ufficiale sul nuovo album di Adele. Ieri la cantante inglese si trovava al matrimonio della sua migliore amica, Laura Dockrill e subito dopo aver cantato Rolling In The Deep ha svelato quando uscirà la sua nuova fatica discografica.

Quindi significa che tra giugno e luglio avremo anche un singolo. L’annuncio di Adele arriva ad un mese dall’intervista in cui il suo manager ha assicurato che il nuovo disco della cantante uscirà senza ombra di dubbio nel 2020, quindi direi che non ci sono più dubbi.

🚨 POP/ALL-GENRE EMERGENCY 🚨

Adele’s new album is FINALLY coming in September.

She currently holds the biggest U.S. and WW debut of all time — with 3,480,000 and 5,710,000 first week sales, respectively.pic.twitter.com/VELJFCweRl

