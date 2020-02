Incontra Adele ma non la riconosce: “Ora è magra come una virgola!” (FOTO)

La conduttrice polacca Kinga Rusin la scorsa sera ha presenziato ad una festa privata organizzata da Beyoncé e Jay-Z e durante la serata ha parlato con Adele per un paio di minuti…non riconoscendola!

A raccontare il curioso aneddoto è stata proprio la conduttrice su Instagram pubblicando quella che è stata a tutti gli effetti una “foto rubata” alla festa, dato che – come raccontato – era stato vietato a tutti di scattare foto.

“Alla festa privata di Beyoncé e Jay-Z ho parlato con Adele di scarpe! So che sembra una storia surreale, ma ve la racconto dall’inizio: eravamo circa 200 persone, in un piccolo club, c’era la migliore musica ed il divieto di scattare le foto. La strada principale era chiusa e sorvegliata e l’ingresso era dalla porta della cucina in modo che nessuno venisse fotografato. […] la conversazione con Adele è iniziata parlando dei miei tacchi alti e onestamente non l’avevo riconosciuta, perché ora è magra come una virgola! Abbiamo parlato e riso fin quando non mi ha detto il suo nome”.