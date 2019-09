Adele sta per tornare: ecco quando ascolteremo la sua nuova musica

Negli ultimi mesi Adele è stata paparazzata diverse volte mentre si recava in studio di registrazione. Stando a quanto riporta Showbiz 411, la cantante inglese sta per tornare e potrebbe rilasciare la sua nuova musica l’8 o il 15 di novembre.

“Adele è tornata. Sappiamo che il suo nuovo album è finito, ha concluso le registrazioni, ma non abbiamo dettagli in merito ai brani. Sappiamo che la Sony è pronta a rilasciarlo. Ci è stato detto che potrebbe rilasciare della nuova musica già l’8 o il 15 novembre. – si legge su Showbiz 411 – A novembre di 4 anni fa la cantante inglese ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo 25. Il 15 di quest’anno sarebbe il venerdì dopo il Ringraziamento, proprio come è successo con 25″.

Considerando la separazione dal marito, prepariamoci i fazzoletti, perché Adele probabilmente sfornerà un album pieno di ballad strappalacrime.



