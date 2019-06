Adele si scatena al concerto delle Spice Girls (VIDEO)

Adele è da sempre una grande fan delle Spice Girls, nel 2016 ha ballato Spice Up Your Life durante un concerto e pochi mesi fa ha festeggiato la notizia che il gruppo sarebbe tornato per una serie di show in UK.

Ieri sera la cantante di Hello era al Wembley Stadium per godersi l’ultimo concerto delle Spice Girls. Adele si è scatenata sulle note di Wannabe, Spice Up Your Life e Who Do You Think You Are.

Impossibile stare fermi durante gli show di Emma, Mel B, Mel C e Geri. Capisco Adele, perché giovedì scorso sono stato a vederle a Londra (e visto che qualcuno si è lamentato, adesso capite il motivo della riduzione degli articoli) ed è stata una vera sorpresa. Le Spice Girls mi hanno regalato uno dei migliori concerti pop ai quali io abbia mai assistito, più curato di quello di molte colleghe.

Certo che sarebbe stato bello vedere Adele sul palco per pochi minuti con le Spice.



Adele watching the Spice Girls is as excellent as you’d expect Adele watching the Spice Girls to be. pic.twitter.com/1G4iAlGhKI — A✌🏻🌐 (@husseybyname) 16 giugno 2019



Visualizza questo post su Instagram Finally together ❤️🇬🇧 Un post condiviso da geri 👑 (@therealgerihalliwell) in data: 15 Giu 2019 alle ore 11:27 PDT