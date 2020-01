Adele sta per tornare con il nuovo album: parla il suo manager

Secondo le fonti dei tabloid britannici, il nuovo album di Adele sarebbe dovuto uscire nel 2019, ma così non è stato.



Adesso però a parlare non sono fonti anonime o i giornalisti, ma l’agente della cantante di Hello. Jonathan Dickins in un’intervista rilasciata a Music Week ha rivelato che il nuovo disco di Adele vedrà la luce nel 2020. L’uomo ha anche aggiunto che ‘prima esce, meglio è’.

B!tches tirate fuori i fazzoletti.



“I 30 anni mi hanno provato molto emotivamente ma io sto facendo del mio meglio. La vita è complicata, a volte. Sono cambiata drasticamente negli ultimi anni e sto cambiando ancora, e mi va bene. Il mio 31esimo sarà un grande anno e lo dedicherò tutto a me stessa. Per la prima volta in dieci anni sono pronta a sentire il mondo intorno a me e alzare lo sguardo. Siate gentili con voi stessi, siamo umani: andate piano, mettete via il telefono e ridete ad alta voce ad ogni occasione. Imparate ad amare veramente voi stessi. 30 sarà un disco drum’n’bass per dispetto”.

Adele’s manager confirms the singer is releasing her new album THIS year.

I’m so excited to hear that @Adele is bringing out a new album this year, I so cant wait, love, love, love her music 🎶🎶🎶🎶🎶❤🎶🎶🎶🎶❤

Adele’s manager has hinted at a new album coming this 2020 and it ‘Blew him away’

Get ready to be blown away.#AlbumTalks #BlueMonday #AllAmerican pic.twitter.com/XamSLkVP1I

