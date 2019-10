Adozioni gay: la Ministra Bonetti apre le porte e ne parla in tv (VIDEO)

Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e per la Famiglia, ha timidamente aperto alle adozioni LGBT in diretta televisiva durante Agorà, programma di Rai 3.

“In virtù delle diversità dobbiamo garantire diritti a tutti, diritti universali che si fondono laddove c’è un riconoscimento dove siamo tutti diversi – si legge nel virgolettato ripreso da Gay.it – Adozione per i single e per le coppie gay? E’ un argomento che se vorrà essere affrontato andrà fatto con estrema attenzione per tutte le sensibilità. Io auspico che questi dibattiti, che riguardano la vita dei bambini in primo luogo, vengano fatti con attenzione nei confronti di tutte le implicazioni. Proporrà un dibattito in ascolto, mettendo dei principi. Sono un po’ una matematica in questo. Le ipotesi le fissiamo, le ipotesi di questo teorema sono le priorità, l’attenzione, la cura di tutti i bambini. Come ministro non sono pregiudizialmente contro a nulla che possa garantire il bene delle persone e il bene dei giovani. Ho un’idea mia personale sulle adozioni per gli omosessuali, che si confronterà in Parlamento. Se c’è un bimbo a quel bimbo va garantito il diritto alla cura, all’accoglimento, e in quel caso c’è una responsabilità genitoriale che va esercitata.”