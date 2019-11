Adrian, Celentano bacchetta il pubblico che ha fatto floppare le prime puntate: “Mi avete attaccato”

Dopo aver analizzato i programmi dei suoi ospiti (Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Piero Chiambretti), Adriano Celentano ha cantato (finalmente) e non ha risparmiato una strigliata al pubblico. Il motivo? Il molleggiato non ha gradito le critiche dei telespettatori, che hanno fatto floppare le prime 4 puntate di Adrian.

“Mi avete condannato nelle prime 4 puntate di Adrian, mi avete attaccato. Mi avete criticato perché non mi facevo vedere o perché non parlavo. Tutto questo senza minimamente pensare ad Adrian. Ma voi che mi state guardando eravate arrabbiati perché quando io ero in scena non parlavo e non cantavo. Adesso siete ritornati però. Sperando che ora io mi comporti diversamente dalla volta scorsa. No ragazzi, non avete capito niente allora. Io non solo non farò come la volta scorsa, ma faccio qualcosa in più, questa volta vi do io un motivo per cambiare canale, spegnete tutto.”