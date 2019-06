Adrian torna con uno strano video – Celentano pubblica una clip inedita

Pensavate di esservi liberati di Adrian? Illusi.Ieri Adriano Celentano ha pubblicato una clip inedita del suo cartone animato sul suo canale You Tube. In questo video si vede una nave da crociera che va a sbattere e distrugge Palazzo Ducale a Venezia.

Che il video sia stato pubblicato ora visto il recente incidente della Msc Opera, che ha travolto a Venezia un battello turistico lasciando sulla banchina quattro feriti?

Adriano, l’unico cartone che contiene profezie è I Simpson, fattene una ragione.

“Per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di ‘Adrian’ vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente.

Come da originario sviluppo del programma che vedeva l’aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest’ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste”.