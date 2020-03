Adriana Volpe parla del lutto subito e svela chi vorrebbe abbracciare tra i ragazzi del GF Vip

A pochi giorni dal suo abbandono al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe oggi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. L’ex gieffina ha parlato del lutto che ha travolto la sua famiglia e ha spiegato come sta adesso.

“Come sto? È molto complicato rispondere in questo momento. Diciamo che navigo a vista. Abbiamo subito un lutto non facile. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per Gisele. Ciò che mi lascia a tratti attonita è il pensiero di essere entrata nella Casa del Grande Fratello lasciando la mia bambina felice di trascorrere un po’ di tempo da sola con il papà e poi, circa due settimane fa, di essere stata travolta dalla notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, e infine del precipitare della situazione sia sua, sia globale e del virus che ce lo ha portato via. Ancora non trovo le parole, sono sincera”.