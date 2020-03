Adriana Volpe e Andrea Denver, flirt in corso? Parla Marcello Cirillo

Adriana Volpe e Andrea Denver sono sempre più vicini e questa amicizia ha decisamente annoiato il marito di lei, Roberto Parli, che in più occasioni ha fatto capire alla Volpe di essere infastidito dalla sua vicinanza al modello.

Intervistato dal settimanale Spy, Marcello Cirillo – storico amico e collega di Adriana Volpe – ha però ridimensionato il rapporto fra lei e Denver, tranquillizzando in questo modo le ansie del Parli.

“La questione Denver è inesistente, Adriana con Padre Denver voleva fare qualcosa di ironico ed è uscito inutilmente sessuale. Ma potrebbe avere problemi se cominciasse a temere che suo marito Roberto non la sostenga. Non è una stratega, non è una manipolatrice, è una donna che ha molto bisogno di sentirsi amata. […] Non sapete quanti ne ha avuti di belloni e modelli che l’hanno corteggiata, a pacchi! Non è il tipo da perdersi dietro ai bei ragazzi, vuole uomini con altre qualità, uomini per i quali il congiuntivo non sia una malattia degli occhi. Se non fosse felicemente sposata e madre, e se non fossi anch’io accasato e nonno, sarei semmai io il suo tipo!”.