Adriana Volpe parla del marito e di Andrea Denver

In attesa di vederla al debutto del nuovo programma mattutino di TV8 al fianco di Alessio Viola, Adriana Volpe ha risposto ad un paio di domande de Il Giornale in merito al suo rapporto con il marito Roberto Parli e Andrea Denver.

E ancora:

“Devi considerare che abbiamo sempre vissuto distanti per ragioni lavorative e lui raggiungeva me e Gisele a Roma solo nei fine settimana. La gelosia non può trovar respiro con tanta distanza chilometrica, ma è la fiducia reciproca che ha sempre tenuto saldo il nostro rapporto. Per quanto attiene il seguirsi sui social, non avendo troppa dimestichezza con la tecnologia, ho avuto un problema di cui neanche mio marito si era accorto fino a quando non l’abbiamo letto on line, ma ho sistemato tutto in un giorno”.