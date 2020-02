Il marito di Adriana Volpe pungente contro la moglie e Andrea Denver

Adriana Volpe e Andrea Denver hanno un bellissimo rapporto ed in più occasioni il modello ha espresso un reale interesse nei suoi confronti, frenato solo dalla situazione sentimentale della Volpe che è felicemente sposata.

Adriana, tuttavia, non disdegna le attenzioni di Andrea e più volte ha giocato e scherzato con lui (complice anche il Grande Fratello Vip, che organizza giochi e prove per farli unire).

Un rapporto d’amicizia (apparente) che però ha infastidito suo marito che su Instagram ha dato ragione a questo commento lasciato da una sua follower:

“Ha baciato Pago un giorno dopo essere entrata nella casa tanto che il marito le ha subito fatto arrivare una lettera ‘scritta dalla figlia’ dove le chiede al GF di non farle baciare nessun altro, come se fosse stata obbligata e comunque non è stato il GF a chiederle di baciare Pago… Poi bacia Denver e fa la gallina imbarazzata però non le si stacca di dosso. Il marito e la figlia a casa che guardano! Poi vuole fare la perfettina. La cosa più schifosa è che Signorini ignora proprio quello che fa, anzi, lo fa passare per un gioco ma solo avesse fatto un’altra l’avrebbero distrutta. Lo schifo! Non vedo l’ora che esce e torna nel dimenticatoio”.