Adriana Volpe con Antonio Zequila: parla Samantha De Grenet

Adriana Volpe in queste settimane è la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip e se la sua amicizia con Andrea Denver ha fatto parlare Marcello Cirillo, il suo rapporto con Antonio Zequila ha indispettito Samantha De Grenet, che ha preso le parti della sua amica.

Samantha – da sempre amica di Adriana – non ha smentito il flirt della Volpe con Zequila, ma si è semplicemente limitata a dire che Er Mutanda non ha classe ed ha fatto una caduta di stile.

“Non è importante ora sapere se la storia tra i due ci sia stata oppure no, ma penso che quando è chiaro che una donna non ha la voglia di raccontare storielle di quando era poco più che una ragazzina in diretta nazionale, soprattutto poi perché a casa c’ è una bambina che va protetta ed un marito, un uomo, che va rispettato, si debba essere così galantuomini da capire di dover fare un passo indietro e mettere la parola fine alla questione”.