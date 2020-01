Adriana Volpe fa sbottare Barbara Alberti: “Ca**o porca putt**a”

Da quando venerdì sera è entrata nella casa del GF Vip, Barbara Alberti è rimasta calma ed ha solo dispensato consigli e abbracci agli altri inquilini. Ieri sera però Adriana Volpe è riuscita a farla sbroccare. I concorrenti si sono dati dei turni per lavare i piatti e ieri toccava alla Alberti, che non ha fiatato e si è messa a pulire le stoviglie. Adriana si è avvicinata più volte alla scrittrice per chiederle di prendere il suo posto. Dopo qualche minuto Barbara ha perso la pazienza ed è sbottata:

“Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i matti.Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti”.

La Alberti ha poi riunito gli altri ragazzi al tavolo ed ha spiegato che non devono trattarla in modo speciale.

“Per una disgrazia della vita ho incontrato gli ultimi giovani che amano pulire. Adriana poi è un’ossessa, non vuole che tocchi nulla. Questo è un rapporto tra me e le cose. Io se vedo un piatto sporco, lui mi parla. Devo pulire, l’unica cosa che mi riesce sempre bene è la pulizia. Io esco da una stanza e godo dell’opera delle mie mani. Quindi lasciatemi pulire”.

Proprio come pensavo, Barbara e Antonella Elia si stanno rivelando le due concorrenti che preferisco in questa edizione. Aspettiamoci grandi cose da queste donne.

Barbara Alberti sclera contro Adriana Volpe: il video.

Quindi mi sono persa la lite tra Adriana Volpe e Barbara Alberti e il coming out di Aristide ??? #Gfvip — Icy. ❄️☃️ (@scarlett__roses) January 12, 2020

Barbara Alberti sta sbroccando con Adriana Volpe 😂😂😂 #GFVIP — Luca Dellisanti (@Lucadellisanti) January 12, 2020

Barbara Alberti ieri è anche stata protagonista di un momento davvero tenero con Antonella. Le due si sono abbracciate per circa 15 minuti.

“Grazie, non avevo mai abbracciato così una donna”. “Cara, ci troviamo nell’epoca meno tattile della storia dell’Universo”. #GFVIP pic.twitter.com/DA1cBE8LAA — contechristino (@contechristino) January 12, 2020