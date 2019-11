Adriana Volpe lancia una frecciatina a Carlo Freccero e fa un annuncio

“Mi piange il cuore leggere che Rai Due è la rete che cala di più! Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia sabato e domenica dalle 11 alle 13 conquistava il 10% di share, oggi sia il sabato che la domenica in quella fascia oraria non supera il 4% ! Sia chiaro non perché noi eravamo bravi e gli altri no, semplicemente perché le scelte editoriali sono insensate! Ma ci sarà mai qualcuno che avrà il coraggio di andare contro il sistema e di ammettere che alcune scelte hanno messo in ginocchio una rete? Avranno il coraggio di dire chi è il responsabile di tali scelte? 🤫 O forse la paura di perdere il posto di lavoro è più forte del coraggio?”