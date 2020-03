Adriana Volpe scoppia a piangere nella notte a causa del CoronaVirus

Continuano gli scontri all’interno della casa del GF Vip. Sossio e Teresanna ieri pomeriggio hanno litigato e l’ex cavaliere del Trono Over sostiene che la ragazza gli abbia detto ‘sei un tamarro da Lido Mappatella‘. Adriana Volpe nella notte ha cercato di calmare il suo coinquilino e mentre gli spiegava di ridimensionare la sua rabbia, è scoppiata a piangere.

“Ma chi se ne frega delle località balneari chic o meno. Io adorerei andare a Mappatella, spero di andare lì con la mia famiglia la prossima estate, perché significherebbe che questo schifoso CoronaVirus è finito. Pensaci, se andremo a Mappatella vorrà dire che abbiamo sconfitto questa orrenda epidemia, questo è l’importante. Credimi, io pagherei oro per andare a Mappatella adesso [piange].

Sossio siamo tutti nervosi, non possiamo prendere un treno, non possiamo uscire, gli italiani sono fermi, cosa cavolo ci frega di litigare per questioni futili?

Comunque a parte la mia crisi, io amo andare in queste località dove si porta l’ombrellone e il cibo in spiaggia. Ci vado ogni anno dai parenti che abbiamo al sud, ci divertiamo come non mai e sicuramente più che da altre parti. Non è un’offesa dire a qualcuno ‘sei da Mappatella’”.