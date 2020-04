Adriana Volpe è in crisi con il marito? La risposta della conduttrice

Qualche giorno fa alcune fan del Grande Fratello Vip si sono accorte che Adriana Volpe e il marito Roberto Parli avevano smesso di seguirsi su Instagram e che nell’account dell’uomo erano spariti anche i tag alla moglie. La notizia si è sparsa su Twitter e sono nati i primi rumor di una presunta crisi.

Oggi Massimo Galanto ha intervistato per Tvblog la conduttrice e le ha chiesto: “In queste ore si legge che hai smesso di seguire su Instagram tuo marito e che il vostro rapporto sarebbe in crisi. Qual è la verità?”

Adriana Volpe si è detta stupida che qualcuno controlli i “segui” su Instagram, ma non ha esattamente smentito la presunta crisi.

“Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla “chi segue chi”. Wow. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto. Ed ho colto l’occasione anche per togliermi, diciamo, un sassolino dalla scarpa, chiarendo una volta per tutte (si spera) che tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri. Andrea è un ragazzo garbato e sensibile. Ognuno di loro ha impreziosito questo viaggio e con molti credo continuerà una bella amicizia anche al di fuori del programma”.