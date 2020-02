Adriana Volpe e Michele Cucuzza verso la conduzione di un nuovo programma Mediaset

Dopo la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, Adriana Volpe non ha più lavorato in Rai. Con il suo arrivo al Grande Fratello Vip in molti hanno sperato in un futuro in Mediaset per la bravissima conduttrice e pare proprio che sarà così. Stando a quanto riporta Blogo, la concorrente del GF Vip e Michele Cucuzza condurranno un “nuovo” programma su Canale 5, Mattino 5 Weekend.

“Fino a qualche settimana fa sembrava una suggestione, per non dire una boutade da appassionati di televisione. E invece pare che l’ipotesi di una versione weekend di Mattino Cinque possa concretizzarsi nei prossimi mesi. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Mediaset starebbe pensando per la prossima stagione di allestire un duplice appuntamento dell’ormai storico contenitore mattutino nel fine settimana, il sabato e la domenica su Canale 5. Secondo quanto apprendiamo, nel progetto potrebbero essere coinvolti Michele Cucuzza e Adriana Volpe, protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5″.

Felice per questa notizia, Adriana e Michele sono due professionisti.