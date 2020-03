Adriana Volpe: dopo Antonio Zequila spunta un altro vecchio flirt con Fabio Testi

Adriana Volpe non ha pace all’interno del Grande Fratello Vip dove – secondo le ultime ricostruzioni del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti – avrebbe trovato due sue vecchie conquiste: Antonio Zequila e Fabio Testi.

I flirt di Adriana con Antonio e Fabio risalirebbero a molti anni fa e se con Zequila ha giurato di non averci mai fatto nulla (nonostante l’uomo più volte abbia dato dettagli del loro incontro), di Fabio Testi ancora non sa nulla.

Riccardo Signoretti però poche ore fa ha pubblicato su Instagram una piccola anteprima del suo settimanale dove si vedono in un trafiletto della copertina proprio Adriana Volpe con Fabio Testi con tanto di titolo: “La Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi“.

“Clamororse rivelazioni sul settimanale Nuovo in edicola domani. Il manager dei vip @chiesasoprani ricorda: “Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privée lei stava in braccio a lui e…”.