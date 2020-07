Adriana Volpe risponde duramente a Giancarlo Magalli e gli lancia una frecciatina. Intervengono anche Marcello Cirillo e Stefania Orlando

Adriana Volpe da quando si è trasferita su Tv8 ha un’aura diversa e sembrerebbe essere più libera e sicura di sé. Proprio oggi, infatti, in apertura di puntata di Ogni Mattina, ha risposto a tono a Giancarlo Magalli dopo che ieri quest’ultimo – seppur mai facendo il suo nome – aveva ironizzato sui bassi ascolti della trasmissione.

La conduttrice, stizzita dall’emoji usata dal collega (quella dello SSHH), gli ha risposto a tono facendo nome e cognome.

“Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, perché hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei riuscito, e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa avventura con una squadra in cui credo. E tu, caro Giancarlo, dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne, e questo non te lo permetto”.

Ecco il video integrale:

Adriana Volpe ha poi affidato ad Instagram l’ennesimo sfogo, dove ha tirato pure una frecciatina al suo ex collega (colpevole di aver ironizzato sugli ascolti bassi di Ogni Mattina) ricordandogli quando I Fatti Vostri sono passati da una media del 10% di quando c’era lei ad una media del 5% quando è rimasto solo lui a condurre.

“Caro Giancarlo questo gesto 🤫 non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri ,condotta anche da me e da Marcello ,dal 9-10 % è passata ,con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come tv8.

Mi offende questo gesto 🤫

E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati. Peccato che tu i giovani li temi. Tu caro Giancarlo con questo gesto 🤫 – sempre a voler zittire- non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne E questo non te lo consento”.