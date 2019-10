Gli attriti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non accennano a placarsi e continua la loro faida a distanza, a suon di interviste, ospitate nei salotti televisivi e frecciatine sui social. La questione è nata diverso tempo fa e nessuno di loro ha intenzione di cedere a quanto pare.

I due sono stati a lungo colleghi in Rai, entrambi lavoravano al noto I Fatti Vostri dove sono stati fianco a fianco per ben otto anni. Poi Adriana Volpe è passata a Mezzogiorno in Famiglia, per poi essere del tutto estromessa dai palinsesti Rai. Attualmente, infatti, per lei non c’è in ballo nessun contratto col servizio pubblico radio-televisivo. E la cosa non le è andata proprio giù, come ha apertamente fatto notare scrivendo sui suoi social post anche molto polemici circa le scelte della rete e i programmi voluti (ed esclusi) nei palinsesti dal direttore Carlo Freccero. Ma il suo acerrimo nemico principale resta Giancarlo Magalli a quanto pare…

Adriana Volpe VS Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, è tornato a parlare di Adriana Volpe. Le dichiarazioni del presentatore non le sono affatto piaciute, spingendola a rispondere con un lungo post Instagram:

È venerdì e si avvicina il weekend. Non lavorando più, ho tempo anch’io per fare serenamente un ripasso.

Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni.

La conduttrice ha tirato in ballo alcune colleghe, che a loro volta hanno lavorato anche con Magalli:

A tutti, ci piaccia o no, può capitare di lavorare con qualcuno che magari non ci entusiasma. Lui stesso, se si fosse trovato così bene con la stessa persona, non avrebbe forse cambiato così spesso compagne di lavoro: la sua lista, infatti, per quanto lunga non è esaustiva (chissà cosa pensa ad esempio di Anna Falchi e Mara Carfagna, e chissà in generale cosa pensano tutte di lui). Ma, ora, io vi chiedo: quanti sul lavoro per liberarsi di chi non gradiscono arrivano a creare apposta un incidente?

Il riferimento è alla dichiarazione di Giancarlo Magalli a Diva e Donna, in un’intervista del 5 febbraio 2019: “L’ho subita per otto anni. A un certo punto ho creato apposta un incidente. Le dissi in diretta: Lavori da 20 anni in Rai grazie a una persona sola”.

Un’accusa davvero pesantissima, che scatenò il putiferio, quella diatriba tra i due che va avanti ancora oggi. Adriana Volpe ha concluso il post rivolgendosi direttamente al suo pubblico e chiamando in causa direttamente la Rai: