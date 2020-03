Adriana Volpe abbandona in lacrime il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe questo pomeriggio ha lasciato la casa di Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe lascia così volontariamente la casa del Grande Fratello Vip al termine del 71^ giorno di permanenza.

Questo è ciò che si legge sul sito ufficiale:

E’ di ieri questo articolo:

Qualche notte fa il GF ha chiamato Adriana Volpe in confessionale, dove è rimasta per molto tempo e ne è uscita provata. Patrick se n’è accorto e rivolgendosi alla coinquilina ha detto: “Sei rimasta in confessionale per tanto tempo”.

La Volpe gli ha risposto: “Eh si, purtroppo così è. La situazione non è bella”. A quel punto Patrick ha chiesto: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”. A quel punto la regia ha subito cambiato stanza.

Da Il Fatto Quotidiano a The Social Post, molti siti e tanti utenti sui social hanno pensato che gli autori abbiano comunicato ad Adriana che un amico/familiare di suo marito è risultato positivo al COVID19.

Ieri sera però è arrivata una mezza conferma. La Volpe ha salutato commossa il marito e Alfonso Signorini è intervenuto: “A lui va il nostro abbraccio, visto che sta affrontando un momento difficile”.