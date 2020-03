Adriana Volpe preoccupata per l’Italia: “Siamo in ginocchio”

Il Grande Fratello Vip ha rivelato ai concorrenti gli sviluppi sul CoronaVirus che ha costretto tutti gli italiani a restare chiusi in casa onde evitare la diffusione del contagio.

Poco dopo ha cercato di tranquillizzarli mostrando ad ognuno di loro un videomessaggio di un loro caro, placando per un momento gli animi.

Ovviamente l’argomento “CoronaVirus” è stato il perno della serata e fra le più allarmate sembrerebbe essere stata Adriana Volpe, che ha sottolineato come questa vicenda sia preoccupante per l’Italia.

“L’Italia sarà in ginocchio, i commercianti saranno in ginocchio. Chi andrà più a comprare un divano? Una macchina? Uffici vuoti.. Ma anche gli avvocati, chi avrà voglia di andare da un avvocato? Chi vuole litigare? Solo i medici ed i pompieri lavoreranno, l’Italia è in ginocchio, come arriveranno a fine mese le persone?”.

Ovviamente Adriana Volpe non può sapere che la realtà è leggermente diversa da quella che lei ha ipotizzato, ma la situazione è comunque allarmante.

Tuttavia poco dopo la nostra Adry Fox ha riscritto il palinsesto di Canale Cinque proponendo sedute di fitness al mattino, ricette a mezzogiorno e divulgazione scientifica al pomeriggio:

“Visto che le palestre sono chiuse, pensiamo la mattina ad un certo orario di fare un allenamento istruttivo che coinvolga la gente da casa che può allenarsi con noi”. “Abbiamo una cucina? Ideiamo delle ricette”. DATE TUTTO IL PALINSESTO DI CANALE 5 AD ADRIANA SUBITO. #GFVIP — contechristino (@contechristino) March 10, 2020

Adriana: La situazione è durissima ma abbiamo una grande opportunità, possiamo tenere compagnia alla gente a casa. Possiamo far palestra e far fare gli esercizi alla gente a casa. Stare in cucina e fare le ricette da far vedere. Aristide può fare discussioni letterarie ❤️#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 10, 2020