Adriana Volpe rompe il silenzio dopo il lutto: il messaggio per i ragazzi del GF Vip (VIDEO)

Giovedì scorso Adriana Volpe è stata chiamata in confessionale, dove gli autori del GF Vip le hanno comunicato una brutta notizia. La conduttrice ha deciso quindi di abbandonare il reality di Canale 5, non prima di salutare tutti i suoi compagni. Le condizioni del suocero della concorrente si sono aggravate e venerdì si è spento a causa del COVID19.

A pochi giorni dalla morte di Ernesto Parli, Adriana Volpe è tornata sui social con un messaggio per i suoi ex coinquilini e un bellissimo video con la musica di una delle canzoni italiane più belle di sempre, La Notte di Arisa. Poche parole, un grazie a tutti i concorrenti del GF Vip per aver condiviso con lei questo suo momento complicato, questo è il tweet di Adriana.

“‘La vita può allontanarci, l’amore continuerà’. Grazie ai ragazzi ancora nella casa del GF Vip per aver condiviso con me un momento difficile. ‘La vita può allontanarci, l’amore continuerà’. Grazie.”

Nonostante la sua uscita improvvisa, la Volpe è a tutti gli effetti una delle vere protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente una delle ‘vippone’ che ci ha dato di più. Adesso speriamo che Adriana riesca a trovare la giusta collocazione a Mediaset, perché una professionista come lei non merita la panchina.

GRAZIE ai ragazzi ancora nella Casa del #GFvip per aver condiviso con me un momento difficile. ❤️🙏

“La vita può allontanarci l’amore continuerà” #Adriana #Andràtuttobene 🌈 pic.twitter.com/4kIevXX2my — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) March 23, 2020

Paola insegna a Sara come fare la pizza: “Ciao Adriana mi manchi tanto” ❤️#GFVIP pic.twitter.com/DUUh6nohok — mat (@ahoy_boy98) March 23, 2020