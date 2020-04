Adriana Volpe parla dell’offerta di pace di Magalli e del suo ritorno in tv come conduttrice

In una recente intervista Giancarlo Magalli si è detto dispiaciuto per il lutto di Adriana Volpe e ha anche rivelato che vorrebbe chiarire con lei.

“Perché non chiariamo io e lei? E questo lo dice proprio a me? Io vorrei chiudere questa faccenda, questo è sicuro: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati diversi anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento molto difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto per quello che sta passando”.

La Fox probabilmente non crede molto alle parole di Magalli, perché a Blogo ha parlato di ‘pace mediatica’.

“Giancarlo Magalli ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una “pace mediatica”, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha. Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me ed alla mia famiglia.

Massimo Galanto ha anche chiesto ad Adriana se è vero che condurrà Mattino 5 weekend con Michele Cucuzza. La Volpe non solo non ha smentito, ma è sembrata anche entusiasta.

“Lavorare in coppia con Michele sarebbe bellissimo ed una collocazione come quella, nel palinsesto, non so perché, me la sentirei a pennello (sorride, Ndr)”.

Mi auguro seriamente che Mediaset riesca a fare quello che non ha fatto con Simona Ventura: trovare degli show adatti ad una professionista come Adriana. Per quanto riguarda la pace con Magalli invece la vedo molto, molto difficile.

Credo che il mood sia ancora…